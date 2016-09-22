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Кара-Балтинский спрут
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
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Чыныбай Акунович, мы научились нарушать законы. Давайте не будем нарушать Конституцию!

22/09/16 09:55, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/37201/

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