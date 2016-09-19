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Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:08
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Сделал короткую прическу на 2 месяца, хожу в спортивке… Я и при Бакиеве был готов. Придет время, и я расскажу, кто как вел себя во время ареста…

19/09/16 15:34, Бишкек – ИА «24.kg»

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