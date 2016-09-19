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Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Президент Кыргызстана подводит итоги 2016 года. Трансляция
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Я из села Кой-Таш, из Стрельниково, если понадобится, то, как поет Алмазбек Атамбаев, судьбе назло куплю там участок в пять соток и построю дом

19/09/16 15:21, Бишкек – ИА «24.kg»

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