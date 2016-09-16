В нормальных странах премьером становится представитель выигравшей партии. Это только у нас им может стать представитель проигравшей партии. Кыргызча все!

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Канат Аманкулов: При такой системе управления спортом в Кыргызстане толку не...
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
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АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 18:09
На рынке появится цельнометаллический смартфон UMi Z с десятиядерным процессором
Член ЦИК признала референдум состоявшимся, но с несколькими замечаниями
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НОВОСТИ РАЗДЕЛА
21/12/16 07:48
Я готов поменять свой мандат на право стать монополистом (в алкогольном производстве. – Прим. ИА «24.kg») и выпускать очень качественную продукцию
21/12/16 07:46
Нужно определиться: или мы полностью запрещаем лотерейную деятельность, или позволяем государству чуть-чуть баловаться гослотереей
20/12/16 14:52
Толкунбек Абдыгулов себе даже административные расходы сократил. Вы только сухпаек в Нацбанке не переведите
20/12/16 12:50
Мы в какой-то роман превращаем Налоговый кодекс – жалобы, боль, слезы
20/12/16 11:49
Когда нет учета и переоценки материальных ценностей, то борьба с коррупцией – это борьба с ветряными мельницами
16/12/16 08:39
В Кыргызстане все выпускники школ стремятся поступить в университет, но никто там не учится - все толкают тачки на базаре
15/12/16 08:28
На прошлом заседании чиновник не мог сказать, что нет денег. Он пять минут мучился, как в этом признаться. Если их нет, нужно так и говорить. Не бойтесь признаваться!
13/12/16 12:42
Не надо делать из торага Жогорку Кенеша президента
13/12/16 08:49
В тюрьмах законы работают лучше, чем здесь, на свободе
13/12/16 07:39
Сегодня мог бы и мэр Бишкека прийти. Я бы ему пару слов хороших сказал
11/12/16 09:46
Если Конституцию изменят, то оригинал точно не потеряют
8/12/16 09:45
Что такое социальное жилье? Это группа людей, которая имеет льготы и может получить такое жилье бесплатно
В нормальных странах премьером становится представитель выигравшей партии. Это только у нас им может стать представитель проигравшей партии. Кыргызча все!
16/09/16 07:56, Бишкек – ИА «24.kg»
URL:
http://_/doslovno/36942/
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