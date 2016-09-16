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Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
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В нормальных странах премьером становится представитель выигравшей партии. Это только у нас им может стать представитель проигравшей партии. Кыргызча все!

16/09/16 07:56, Бишкек – ИА «24.kg»

URL: http://_/doslovno/36942/

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