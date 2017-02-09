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В Казахстане начнут блокировать незарегистрированные телефоны

Tengrinews (Казахстан). В Казахстане начнут блокировать телефоны, которые не зарегистрированы в единой базе IMEI-кодов.

 

Сейчас в Казахстане активно начато создание единой базы IMEI-кодов. Как рассказали в пресс-службах Kcell и Beeline, Министерство информации и коммуникации провело совещания с участием операторов сотовой связи по этому вопросу.

 

«Активная работа с операторами сотовой связи по созданию единой базы IMEI-кодов началась в январе 2017 года в рамках противодействия экстремизму и терроризму», - рассказали в пресс-службе Kcell.

 

Согласно новому закону, операторы мобильной связи обязаны блокировать телефоны абонентов, которые не были вовремя зарегистрированы. Запрет вводится с 1 июля 2017 года.

 

«Положения данного закона о создании единой базы IMEI-кодов, оператора такой базы, регистрации абонентских устройств подвижной сети и запрете оператору сотовой связи предоставлять услуги по незарегистрированным абонентским устройствам подвижной сети вводятся в действие с 1 июля 2017 года», - пояснили в пресс-службе Kcell.

 

Согласно закону, в ближайшее время должны разработать правила регистрации абонентских устройств сотовой связи. Каким образом казахстанцы будут регистрировать свои телефоны, пока не ясно, механизм еще не проработан. В Kcell сообщили, что сейчас готовят свои предложения.

 

Также операторы мобильной связи рассказали о целесообразности регистрации телефонов.

 

«Согласно досье на проект данного закона, создание единой базы IMEI-кодов направлено на профилактику краж. В качестве примера приведены нормы законодательства Кыргызской Республики по вопросу регистрации идентификационных кодов абонентских устройств, и что изучение международного опыта показало наиболее успешную практику нормотворчества по данному вопросу в Турции, Азербайджане, Украине», - объяснили в Kcell.

 

«Мы не можем комментировать целесообразность создания такой базы, однако есть опыт внедрения подобных инициатив в других странах и определенный эффект, который достигнут в процессе запуска такого инструмента в уменьшении случаев краж телефонов и других подключенных устройств», - пояснили в Beeline.

 

https://tengrinews.kz/gadgets/kazahstane-nachnut-blokirovat-nezaregistrirovannyie-310774/
Ссылка: http://www.24kg.org/bolshoj_tirazh/43838/
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