00:53
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Большой тираж

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене

DeutscheWelle(Германия). Арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений и тесно сотрудничающий с правоохранительными органами. «Лаборатория Касперского» подтвердила факт ареста, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица».

 

Стоянов находится в СИЗО Лефортово с декабря 2016 года. Одновременно по делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

 

В аккаунтах в социальных сетях видно, что Стоянов последний раз регистрировался 4 декабря, Михайлов - 5 декабря.

 

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственной измене. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от иностранной организации. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

 

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, «придется заново выстраивать отношения с государством». Ранее говорилось о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УСБ в отношении одного из его заместителей.

 

http://dw.com/p/2WLPS
Ссылка: http://www.24kg.org/bolshoj_tirazh/43832/
Версия для печати
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт