В России могут ввести уголовную ответственность за дебош в метро и трамваях

REGNUM (Россия). Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает ввести уголовную ответственность за хулиганство не только в самолетах, но и во всех видах общественного транспорта.

Поправки комитет намерен предложить ко второму чтению законопроекта об авиадебоширах, который внесли Госдуму депутаты от «Единой России» Владимир Васильев и Владимир Плигин еще в 2011 году.

Одобренный тогда в первом чтении законопроект предусматривал внесение изменений в статью 213 УК РФ «Хулиганство», согласно которым хулиганские действия, создавшие угрозу безопасности транспортных средств должны наказываться штрафом в 80 тысяч рублей или лишением свободы на три года. За авиадебош предлагалось установить наказание в виде семи лет тюрьмы, а в случае гибели людей при этом - до 10 лет.

Подготовленные комитетом ко второму чтению поправки в документ предусматривают серьезную ответственность за хулиганство не только в самолетах, но и на всех других видах транспорта, в том числе «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования».

Теперь, согласно проекту, за «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», совершенное, например, в метро или трамвае, дебоширу будет грозить до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство в транспорте будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, наказание увеличится до семи лет тюрьмы, а в случае использования взрывчатых веществ или устройств - до восьми лет.

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