В Китае началось строительство первого ледокола собственной разработки

«Синьхуа» (Китай). В Шанхае состоялась церемония закладки нового научно-исследовательского судна ледового класса, полностью разработанного в Китае. Как ожидается, его строительство завершится в 2019 году.

Характеристики нового судна: длина 122,5 метра , ширина 22,3 метра , осадка 7,85 метра , водоизмещение 13,99 тысячи тонн.

Судно с экипажем до 90 человек сможет находиться в автономном плавании до 60 суток и на скорости 2-3 узла преодолевать льды толщиной 1,5 метра .

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1221/c31517-9157325.html