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«Синьхуа»

В Китае началось строительство первого ледокола собственной разработки

«Синьхуа» (Китай). В Шанхае состоялась церемония закладки нового научно-исследовательского судна ледового класса, полностью разработанного в Китае. Как ожидается, его строительство завершится в 2019 году.

 

 

Характеристики нового судна: длина 122,5 метра, ширина 22,3 метра, осадка 7,85 метра, водоизмещение 13,99 тысячи тонн.

 

Судно с экипажем до 90 человек сможет находиться в автономном плавании до 60 суток и на скорости 2-3 узла преодолевать льды толщиной 1,5 метра.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1221/c31517-9157325.html

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