В Китае началось строительство первого ледокола собственной разработки

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«Синьхуа» (Китай). В Шанхае состоялась церемония закладки нового научно-исследовательского судна ледового класса, полностью разработанного в Китае. Как ожидается, его строительство завершится в 2019 году.
Характеристики нового судна: длина
Судно с экипажем до 90 человек сможет находиться в автономном плавании до 60 суток и на скорости 2-3 узла преодолевать льды толщиной
http://russian.people.com.cn/n3/2016/1221/c31517-9157325.html