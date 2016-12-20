В Туркменистане пытаются командовать ценами

«Хроника Туркменистана». С прилавков Ашхабадских магазинов исчезли куриные яйца. Лишь в отдельных магазинах (например, на русском базаре) их можно купить по 3,2 маната ($0,9 по курсу Центробанка) за десяток, но продают не более 10 штук в одни руки.

В то же время на рынках и в коммерческих магазинах их продавали по 6 манатов за десяток, но представители городского хякимлика запретили торговцам продажу по такой цене. Доводы продавцов, что у производителей они покупают их по 0,5 маната за штуку и не могут продавать их по 0,3 маната, не возымели действия.

В результате яйца даже на базарах стали дефицитом. На фотографиях - очереди за этим, теперь дефицитным, продуктом.

В регионах несколько снизилась цена на сахар. В магазинах Минторга его продают по 3,4 маната за килограмм, но не более килограмма на человека. При этом продукт быстро заканчивается - менее чем через час с момента открытия магазинов. Но даже такое кратковременное «наполнение полок магазинов» привело к снижению цен на базарах. Там сахар можно купить по 6 манатов за килограмм, к тому же без ограничений.

Похоже обстоит дело с реализацией куриных окорочков. В тех же магазинах Минторга они продаются по 9 манатов за килограмм, но так же быстро заканчиваются.

А наибольший ажиотаж возникает там, где начинают продавать сигареты. Если в столице их продают по 19 манатов за пачку, то в регионах продавцы, пользуясь случаем, в нагрузку к сигаретам продают продукты с истекшим сроком годности, в частности соки местного производства. И за пачку сигарет «с нагрузкой» люди платят по 21 манату.

И в Ашхабаде, и в других городах можно купить не более двух пачек сигарет. При этом поставки в государственные торговые точки нерегулярны, а доставка и реализация табачных изделий частным компаниям и фирмам запрещена.

Наблюдатели отмечают, что в дни, когда сигареты реализуются в магазинах, цены на них на черном рынке падают. В данном случае цены упали до 30 манатов за пачку.

Президент Туркменистана на заседаниях Кабмина неоднократно требовал от подчиненных наполнения прилавков товарами и продуктами, но рынок не подчиняется командно-административным методам управления.

http://www.chrono-tm.org/2016/12/v-turkmenistane-pyitayutsya-komandovat-tsenami/