Евросоюз продлил санкции против России до 31 июля

РИА «Новости» (Россия). Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017 года экономические санкции против России, говорится в сообщении Совета ЕС.

Представители Евросоюза напомнили, что лидеры западных стран связывают продолжительность санкций с выполнением минских соглашений.

«Оценив имплементацию «Минских соглашений» на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев — до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря по письменной процедуре», - сказано в коммюнике.

Экономические санкции Евросоюза против России ввели 1 августа 2014 года, в сентябре того же года их расширили.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта на Украине.

В ответ на санкции Запада Россия ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года Россия продлила продуктовое эмбарго на год. В конце июня эмбарго продлили снова, на этот раз до 31 декабря 2017-го.

https://ria.ru/economy/20161219/1483989685.html