Аграрная партия Туркменистана выдвинула кандидата в президенты

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РИА «Новости» (Россия). Аграрная партия Туркмении в субботу выдвинула кандидатом в президенты главу одного из своих региональных отделений Дурдыклыча Оразова.
Таким образом, все три партии Туркмении выдвинули кандидатов на президентских выборах, назначенных на 12 февраля. Один из них — действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов от Демократической партией Туркменистана.
Активисты Аграрной партии отметили организаторские способности, высокий профессионализм и опыт работы Оразова. Тот пообещал однопартийцам приложить все усилия, чтобы оправдать их доверие.
Активисты Аграрной партии направили в Центризбирком документы для регистрации кандидата.
Центризбирком Туркмении 24 декабря начинает регистрацию кандидатов, после чего претенденты на пост президента начнут выступать в СМИ и встречаться с избирателями.
Согласно конституции, президентом Туркмении может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в Туркмении. Президент избирается на прямых выборах на семь лет.
http://www.chrono-tm.org/2016/12/agrarnaya-partiya-turkmenii-vyidvinula-kandidata-v-prezidentyi/