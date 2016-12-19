Новый фильм саги «Звездные войны» в первый уикенд собрал $290 миллионов

ВВС (Великобритания). Спин-офф киносаги «Звездные войны» - фильм «Изгой-один» - за первые прокатные выходные собрал по всему миру $290,5 миллиона. Большую часть сборов - $155 миллионов - обеспечили зрители США и Канады, свидетельствуют данные компании по анализу кассовых сборов Exhibitor Relations.

В прошлом году премьера предыдущего, седьмого фильма саги «Звездные войны: Пробуждение силы» собрала за первый уикенд $529 миллионов, побив рекорд мировых сборов.

В Китае и Южной Корее фильм еще не вышел.

По словам аналитика компании comScore Пола Дергабидиана, новая лента, посвященная миру «Звездных войн», оправдала ожидания критиков. Основываясь на успехе «Изгоя» и «Пробуждения силы», аналитик полагает, что следующий фильм саги может стать самым кассовым за всю историю кинематографа.

Самыми успешными с коммерческой точки зрения фильмами в истории кино по-прежнему остаются две картины Джеймса Кэмерона – «Аватар» 2009 года, собравший почти $2,8 миллиарда, и «Титаник» 1997 года, собравший $2,19 миллиарда.

Фильм «Пробуждение силы» принес создателям около $2,07 миллиарда.

http://www.bbc.com/russian/other-news-38362233