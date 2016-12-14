Президент Казахстана оправдал введение свободно плавающего курса тенге

«Курсив» (Казахстан). Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым. Чиновник отметил стабилизацию курса тенге по отношению к основным мировым валютам.

«Национальный банк в последние месяцы не принимает участие в валютных торгах. Таким образом, обменный курс формируется абсолютно свободно, без вмешательства Нацбанка. На рынке минимизировались девальвационные ожидания. Тенге укрепился на 3,4 процента - во многом за счет укрепления цен на нефть в декабре текущего года», - сказал Акишев.

Председатель НБ РК подчеркнул, что по итогам ноября инфляция вернулась к однозначному значению и за 11 месяцев 2016 года составляет 7,5 процента.

Президент Казахстана отметил, что переход на свободно плавающий курс национальной валюты в 2015 году обеспечил позитивный эффект. «Введенный свободно плавающий курс тенге был оправданным. Возможно, будут некоторые колебания, так как обменный курс зависит от мировых цен, но мы готовы принимать соответствующие меры», - сказал Нурсултан Назарбаев.

http://www.kursiv.kz/news/vlast1/nazarbaev-vvedennyj-svobodno-plavausij-kurs-tenge-byl-opravdannym/