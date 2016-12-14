Книга Бердымухамедова заменит Рухнаму

«Хроника Туркменистана». Учителям средних школ рекомендовали использовать в учебном процессе цитаты и отрывки из книги «Источник мудрости», изданной под авторством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Министерство образования уже ввело в обязательном порядке в учебный процесс ее использование при изучении всех школьных дисциплин.

При предыдущем президенте Сапармурате Ниязове, авторе «Рухнамы», объявленной священной книгой туркмен, все предметы в школах изучались «через призму Рухнамы». Сама книга изучалась как отдельный предмет.

Книги нынешнего президента страны уже включили в школьную программу. Например, на изучение романа Бердымухамедова «Имя доброе нетленно» отводится четыре часа в программе по литературе для 7 класса.

http://www.chrono-tm.org/2016/12/v-shkolah-turkmenistana-budut-izuchat-knigu-prezidenta/