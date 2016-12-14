Доклад: военный конфликт России и НАТО является главной угрозой 2017 года

«Газета.ru» (Россия). Возникновение военного конфликта между Россией и странами НАТО может стать главной угрозой в 2017 году. Об этом говорится в докладе «Предварительное рассмотрение возможных угроз в 2017 году» американского совета по международным отношениям.

По результатам исследования, в категории угроз, влияние которых оценивается как «высокое», а вероятность считается «умеренной», входит и «преднамеренный или непреднамеренный военный конфликт» между Россией и странами НАТО, «вытекающий из агрессивного поведения России в Восточной Европе».

Далее в группе идет серьезный кризис в КНДР, вызванный испытанием ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет, военными провокациями или внутренней политической нестабильностью.

В список вошла вероятность проведения «в высшей степени разрушительной кибератаки» на критически важные объекты американской инфраструктуры.

При этом указана и возможность теракта с большим числом жертв на территории США или их союзников, устроенного как иностранными, так и местными террористами или террористом.

В категорию угроз, влияние которых считается «умеренным», а перспектива возникновения - «высокой», вошла вероятность вспышки насилия и нестабильности в Афганистане, увеличение насилия между Турцией и различными курдскими вооруженными группами, эскалация гражданской войны в Сирии.

Четыре конфликтные ситуации были понижены в приоритете возможности возникновения в 2017 году, в том числе снизилась опасность возникновения политической нестабильности в ЕС из-за кризиса беженцев, распада Ирака и усиления вражды между Израилем и Палестиной.

https://www.gazeta.ru/army/news/9451409.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all