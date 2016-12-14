Меркель и Олланд поддержали продление санкций против России

Reuters (Великобритания). Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд поддержали продление санкций против России за причастность к конфликту на востоке Украины и отсутствие прогресса в следовании минским мирным соглашениям.

«Необходимо вновь продлить санкции в отношении России, хотя мы бы хотели большего прогресса в имплементации Минских соглашений», - сказала Меркель.

«Мы должны продолжать следовать условиям Минских соглашений, и когда этого не происходит, мы должны сохранять санкции», - сказал Олланд.

На прошлой неделе дипломатические источники и чиновники Евросоюза сообщили, что ЕС на полгода продлит основные экономические санкции в отношении России на последней в этом году встрече лидеров блока 15 декабря.

Санкции включают ограничение доступа к международному финансированию, сотрудничеству в области обороны и энергетики с Россией в ответ на ее аннексию в марте 2014-го Крыма и поддержку мятежников на востоке Украины.

Конфликт унес почти 10 тысяч жизней, а усилия, направленные на выполнение условий согласованного при посредничестве Германии и Франции мирного договора, почти два года не могут сдвинуться с мертвой точки.

http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN14215W