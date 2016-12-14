Виртуальная реальность в России получит господдержку

РИА «Новости» (Россия). Дополненная и виртуальная реальность (AR&VR) станет новым выделенным направлением Национальной технологической инициативы (НТИ), план проекта к 2017 году подготовит межведомственный экспертный совет, заявил и.о. главы Российской венчурной компании (РВК) Евгений Кузнецов.

«Сейчас идет структуризация существующих дорожных карт НТИ и одновременно активный процесс формирования карты по дополненной и виртуальной реальности. AR&VR - это один из самых быстрорастущих рынков. Множество процессов - образовательных, промышленных, развлекательных - переносится в виртуальную среду. И в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR», - рассказал Кузнецов.

Руководитель Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова рассказала, что направлениями дорожной карты AR&VR являются развитие медиакоммуникационных платформ, средств создания виртуального образа и разработки дополненной реальности, создание виртуальных образов - аватаров, которые в перспективе смогут общаться в Интернете вместо пользователя.

«Мы видели на примере популярнейшей игры Pokemon Go, как виртуальные объекты могут дополнять реальный мир. Это только начало, самый простой пример. Планируется разработка программ дополненной реальности, позволяющих увидеть, к примеру, дворец в поле, где он стоял когда-то», - сказала Филатова.

https://ria.ru/science/20161214/1483540613.html