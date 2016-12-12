В Китае запустили метеорологический спутник нового поколения

«Синьхуа» (Китай). В Китае сегодня запустили метеорологический спутник. Данный запуск ознаменовал дальнейшее совершенствование китайских метеорологических спутников на геостационарной орбите.

Спутник «Фэнъюнь-4» является первым китайским метеорологическим спутником второго поколения, запущенным на геостационарную орбиту, это также первый китайский спутник количественного дистанционного зондирования со стабилизацией по трем осям.

Запуск данного спутника произведен с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), на орбиту его доставила ракета-носитель «Чанчжэн-3Б». Этот запуск стал 242-й миссией для китайских ракет серии «Чанчжэн».

Спутник будет с высокой временной, пространственной и цветовой точностью наблюдать за атмосферой, облаками и космической средой Китая и прилегающих территорий, что существенно улучшит потенциал погодного и климатического прогнозирования. Об этом сообщило Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР. Основным пользователем данного спутника является Управление по делам метеорологии КНР.

Ранее Китай успешно запустил 14 метеоспутников, 7 из которых находятся на орбите.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1212/c31517-9153457.html