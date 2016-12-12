В ЕС нарастает протест против продления антироссийских санкций

Die Welt (Германия). В странах ЕС усиливаются протесты против автоматического продления антироссийских санкций.

Против ограничительных мер выступают Австрия, Венгрия, Греция, Испания, Италия и Кипр. Как отмечает вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер, «закручивание санкционной спирали» принесет больше вреда, чем пользы, и, как показала практика, не помогает решать проблему, из-за которой ограничительные меры ввели.

Нынешние санкции, срок действия которых истекает 31 января, скорее всего, продлят, а вот после этого стоит ожидать «упорной борьбы» относительно дальнейших действий.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/945049/smi_v_ies_narastaiet_protiest_protiv_prodlieniia_antirossiiskikh_sanktsii