Супруга Ким Чен Ына тайно родила сына

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The Daily Star (Великобритания). Супруга северокорейского лидера могла тайно родить ему наследника. Предположение основано на том факте, что Ли Соль Чжу не появлялась на публике в течение последних восьми месяцев. Все это время ведущие северокорейские СМИ пытались выяснить причины долгого отсутствия первой леди на публике. В числе прочих выдвигалась версия, что супруга Ким Чен Ына попала в немилость к лидеру страны.
Ли Соль Чжу публично сопровождала супруга на 22 мероприятиях в 2013 году, на 15 в 2014-м, на семи в 2015-м и лишь на четырех событиях в этом году.
Впервые спустя долгое время ее заметили 5 декабря во время выступления военных истребителей. Снимок опубликовала северокорейская газета «Нодон синмун». На фотографии Ли Соль Чжу сидит за столом.
О первом ребенке Ким Чен Ына мировая общественность узнала случайно. Об этом проговорился экс-баскетболист НБА Деннис Родман.