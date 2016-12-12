НАСА показало самое холодное место на Марсе

РИА «Новости» (Россия). Самое холодное место на Марсе показали на фотографии. Снимок Южного полюса «красной планеты» опубликован на официальном сайте NASA.

НАСА обнаружило замороженное подземное «море» на Марсе. На фото изображена полярная шапка, которая образовалась из-за нароста сухого льда (диоксида углерода). Она возникает из углекислого газа, который в зимний период выпадает из атмосферы в виде снега. В холодное время температура на этом участке планеты может достигать -130 градусов Цельсия.

© Фото: NASA. Поверхность самого холодного места на Марсе

Фотографию сделали при помощи камеры высокого разрешения HiRISE, установленной на орбитальной станции MRO.

https://ria.ru/science/20161212/1483337268.html