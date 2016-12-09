Доклад ООН: с начала конфликта в Донбассе погибли почти 10 тысяч человек

«Газета.ru» (Россия). Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала новый доклад по правам человека, погибшим и раненым в ходе конфликта в Донбассе. Об этом сообщил сайт управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Общее число погибших с середины апреля 2014 года по 1 декабря 2016 года составляет 9 тысяч 758 человек и еще 22 тысячи 779 человек, получивших ранения», — говорится в докладе.

Отмечается, что данные включают в себя потери ВС Украины, гражданских лиц и «членов вооруженных групп».

За время конфликта убиты более 2 тысяч мирных жителей, а также 298 человек, находившихся на борту лайнера MH17.

С 16 августа по 15 ноября ММПЧУ зафиксировала 32 случая гибели гражданских лиц и 132 раненых в результате военных действий.

https://www.gazeta.ru/social/news/2016/12/08/n_9428231.shtml?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=all