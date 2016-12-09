ООН заявляет о необходимости международной операции по восстановлению Сирии

РИА «Новости» (Россия). Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в Совете безопасности ООН о необходимости крупномасштабной международной операции по восстановлению Сирии. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после закрытых консультаций.

«Спецпосланник сделал акцент на том, что нынешнее политическое урегулирование необходимо для того, чтобы организовать действительно масштабную международную операцию по восстановлению Сирии», — сказал Чуркин.

По некоторым оценкам, для восстановления страны понадобится привлечь до $180 миллиардов.

«Конечно, это не по силам ни одной стране, ни двум странам. А без политического урегулирования, без определенной реформы политической системы, которая в той или иной степени удовлетворила бы оппозицию, ожидать, что будет международная кампания по восстановлению, не приходится», — сказал Чуркин.

https://ria.ru/syria/20161209/1483180362.html