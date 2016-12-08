Президент Узбекистана предложил сделать должность хокимов выборной

«Подробно.uz» (Узбекистан). Власти Узбекистана рассмотрят возможность сделать выборной должность главы администрации (хокимията).

«Необходимо подумать о местных выборах, конечно, это можно организовать не сразу, это работа на перспективу. Выборы повысят ответственность руководства на местах, они должны отчитываться перед народом», — заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

По действующему законодательству главы администраций 12 областей и Ташкента (хокимы) назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения кенгашами (советами) народных депутатов. Кандидатуры на посты хокимов выдвигаются президентом после проведения консультаций с каждой из партийных групп в местном совете.

Главы администраций районов и городов назначаются и освобождаются от должности руководителями областных администраций и утверждаются советами народных депутатов.

Правительству Узбекистана поручат разработать государственную программу. В ее рамках планируется принять концепцию реформирования административного управления в Узбекистане, оптимизировать структуру органов власти, улучшить обратную связь населения с госорганами и повысить эффективность реализации законов.

http://podrobno.uz/cat/politic/prezident-uzbekistana-predlozhil-sdelat-dolzhnost-khokimov-vybornoy/