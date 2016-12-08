300 британских полицейских уличили в сексуальных домогательствах

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ВВС (Великобритания). Более 300 полицейских в Британии уличили в использовании служебного положения для сексуальных домогательств, в том числе к жертвам преступлений, говорится в докладе Королевской инспекции по надзору за полицией (HMIC).
В ведомстве отмечают, что преступления на сексуальной почве являются наиболее серьезным видом должностных нарушений со стороны полицейских Англии и Уэльса.
По подсчетам HMIC, за два последних года полицейские причастны к 436 случаям сексуальных домогательств.
По словам одного из авторов доклада, инспектора Майка Каннингема, масштабы проблемы могут быть еще более серьезными, и необходимо срочно принять активные меры для ее решения.
«Это подрывает принципы справедливости и общественное доверие, и виновным в такого рода преступлениях не место в полиции», - заявила она.
В мае Тереза Мэй, занимавшая тогда пост главы МВД, распорядилась провести проверку информации, что полицейские все чаще совершают сексуальные домогательства по отношению к жертвам домашнего насилия. Она отмечала, что сообщениям о неподобающем поведении полицейских не уделяется достаточно внимания.
http://www.bbc.com/russian/news-38245134?ocid=socialflow_twitter