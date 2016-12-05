В России сожалеют о распаде СССР, но за восстановление Союза в прежнем виде не выступают

«Коммерсант» (Россия). На вопрос «Левада-центра», сожалеют ли граждане о распаде СССР, более половины россиян (56 процентов) сейчас отвечают утвердительно (в 2015 году так отвечали 54 процента). Менее трети опрошенных (28 процентов) сказали, что не сожалеют о распаде Союза. В прошлом году так говорили 37 процентов респондентов. Остальные затрудняются ответить.

Больше половины недовольных распадом СССР говорят, что жалеют о разрушении экономической системы. Число жалеющих, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе», сократилось (с 56 процентов в 2014-м до 43 процентов в ноябре 2016-го). Почти треть респондентов (31 процент) среди последствий распада СССР назвали «возрастание взаимного недоверия, ожесточенность», утрату чувства, что «ты повсюду как дома» (30 процентов).

Однако доля выступающих за восстановление СССР уменьшается. Так, в 2001 году идею поддерживало 30 процентов, в ноябре 2016-го лишь 12 процентов граждан заявили, что лично поддержали бы восстановление «СССР в его прежнем виде». Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин считает, что «с годами уровень ностальгии по СССР в целом снижается». «Люди осознают, что мир изменился и что прошлого уже не вернешь», — говорит социолог.

На вопрос, можно ли было избежать распада СССР, 51% опрошенных, как и в прошлом году, ответили положительно, 29 процентов говорят, что распад был неизбежен.

29 процентов опрошенных граждан основной причиной роспуска СССР назвали «беловежский сговор» глав российской, украинской и белорусской республик Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича (об образовании СНГ). 23 процента респондентов назвали «заговор враждебных зарубежных сил» одной из основных причин развала СССР (в ноябре 2014 года — 28 процентов).

Также 21 процент россиян среди причин распада СССР назвали «недовольство населения руководством СССР, Михаилом Горбачевым» (19 процентов в 2014 году), а 14 процентов — «слишком тяжелую военную нагрузку на экономику страны» (12 процентов в 2014 году). По 13 процентов заявили об амбициях республиканских элит и «исчерпании коммунистической идеологии».

http://www.kommersant.ru/doc/3161930