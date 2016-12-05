В КНР подсчитали реальную длину Великой Китайской стены

«Жэньминь жибао» (Китай). В обнародованном недавно Государственным управлением культурного наследия КНР «Докладе о защите Великой Китайской стены» сказано, какова длина тех ее частей, которые уцелели по наши дни. Общая длина Великой Китайкой стены сегодня – 21 тысяча 196,18 километра .

За разные периоды истории Великая Китайская стена оказалась разбросанной по 15 провинциям, автономным районам и городам и 404 уездам.

В 1987 году Великую Китайскую стену внесли в «Список всемирного наследия» ЮНЕСКО.

Слишком большая длина стены привела к проблемам, связанным с ее сохранением и ремонтом. Государственный комитет по охране культурного наследия КНР заявил, что к концу следующего года китайские власти разработают общий план охраны Великой Китайской стены. Планируется реализовать серию инженерных работ по ее укреплению и спасению, а также использовать беспилотники для усиления мониторинга конструкции и сосредоточить финансовую поддержку на территориях слаборазвитых районов китайских регионов, которые к ней примыкают.

http://russian.people.com.cn/n3/2016/1205/c31516-9150682.html