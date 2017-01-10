MegaCom признан лучшим мобильным оператором страны

Подводя итоги 2016 года, республиканская газета «Эркин-Тоо» отметила лучших из лучших в своих сферах деятельности на торжественном мероприятии с участием видных политиков, деятелей культуры и искусства, меценатов и руководителей крупных компаний. MegaCom получил диплом как лучший мобильный оператор страны, который обеспечивает кыргызстанцев надежной и качественной связью, а также вносит вклад в развитие страны.

В специальном итоговом выпуске газеты «Эркин-Тоо» MegaCom подвел итоги деятельности за 2016 год, продемонстрировав высокие показатели по ключевым направлениям - выручке, налоговым отчислениям, техническому развитию, внедрению выгодных тарифов и услуг.

Напомним, в 2016 году 10-летие успешной деятельности компания отметила масштабным запуском инновационной скоростной технологии 4G LTE, нового сайта, подтверждением соответствия международному стандарту качества ISO 9001:2015. Компания получила ряд значимых наград, став победителем в номинациях «Мобильный оператор №1» по версии фестиваля-конкурса «Выбор года» и «Мобильный оператор года» по мнению участников открытого электронного голосования ежегодной премии #OneMagazine AWARDS 2016.

Компания не забывает о социальных проектах, оказывая постоянную финансовую помощь ветеранам ВОВ и подшефным детским домам. К тому же мобильный оператор уделяет особое внимание развитию культуры и спорта, поддержке национальных ценностей, будучи генеральным спонсором масштабных проектов.