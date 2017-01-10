«Кыргызтелеком» снова договорился о понижении цен на Интернет

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По поручению премьер-министра Кыргызской Республики государственные органы посодействовали в урегулировании данного вопроса.
Нынешнее руководство ОАО «Кыргызтелеком» провело переговоры с поставщиками интернет-ресурсов и добилось понижения цен на Интернет.
Таким образом, с января 2017 года абоненты ОАО «Кыргызтелеком» получают качественный Интернет без повышения абонентской платы.
Напомним, что ранее всем ведомствам КР было поручено принять все необходимые меры по урегулированию данного вопроса и возврату цен до уровня тех, что были в июле 2016 года.
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