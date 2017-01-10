Услышать тебя – это здорово!

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В новогодние праздники абоненты Beeline предпочли поздравлять друг друга с помощью звонков, реже – sms-сообщений. Однако самыми популярными средствами общения остались чаты и социальные сети. Трафик использованного Интернета составил около 453 терабайт.
С 31 декабря
Алексей Огнев, технический директор ООО «Скай Мобаил»: «Наши клиенты на протяжении последних лет уделяют достаточно много времени общению посредством Интернета. При этом используются, конечно, и голосовая связь, и обмен sms-сообщениями. Но мобильный Интернет становится доступнее, дешевле, и часть абонентов перешли в социальные сети и мессенджеры. В список социальных сетей с наибольшим потреблением трафика абонентами по состоянию на декабрь вошли Instagram, «Одноклассники», Facebook, Twitter, Mail.ru. На мессенджеры в ночь с 31 декабря на 1 января пришлось в 3 раза больше трафика, чем в обычные дни. Больше всего трафика было сгенерировано при использовании Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Mail.ru Агент».
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