ОАО «МАМ» выделило 500 тысяч сомов на линейный ускоритель для онкобольных

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» присоединилось к национальной кампании сбора средств на линейный ускоритель для онкобольных «1 доллар за жизнь».

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Майрамбекович Чукуев 9 января встретился с исполнительным директором ОФ «Помогать легко» Динарой Аляевой. В ходе встречи председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев сообщил, что правление ОАО «МАМ» приняло решение передать 500 тысяч сомов ОФ «Помогать легко» на приобретение аппарата для лечения онкобольных Кыргызстана.

«Данное решение правление ОАО «МАМ» приняло ввиду роста онкологических заболеваний в республике и необходимости приобретения современного оборудования для их лечения. Мы не хотим оставаться в стороне и хотим помочь. Ведь самое главное, чтобы дети не болели. Мы будем отслеживать и по мере возможности оказывать вам поддержку и дальше», - сказал он.

В свою очередь Динара Аляева добавила, что в Кыргызстане нет таких аппаратов, а это жизненно важное оборудование для лучевой терапии.

«Стоимость аппарата составляет $3,5 миллиона, на сегодня мы собрали более 3,7 миллиона сомов. Это конечно капля в море, но она дает надежду на выздоровление тысячам больных, в первую очередь детям», - сказала она.