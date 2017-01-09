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Мобильный оператор О! призывает сообщать о фактах взимания комиссии более 5 сомов по номеру 753
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Мобильный оператор О! призывает сообщать о фактах взимания комиссии более 5 сомов по номеру 753

9/01/17 13:20

Мобильный оператор О! просит своих абонентов сообщать о фактах взимания комиссии более 5 сомов по номеру 753 (звонок бесплатный для абонентов О!).

 

Напомним, 8 января 2017 года компания информировала об урегулировании вопроса с платежными системами по комиссии по приему платежей для абонентов компании. Комиссия, взимаемая платежными операторами с абонентов при пополнении баланса, была возвращена на прежний уровень и составляет не более 5 сомов.

 

Если абоненты сталкиваются с фактами пополнения мобильного счета с комиссией более 5 сомов, компания призывает информировать обо всех подобных случаях по бесплатному короткому номеру 753 с указанием точного адреса, даты и времени платежа.

 

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет абсолютно бесплатно в разветвленной сети офисов продаж и обслуживания, воспользовавшись картами оплаты, а также в отделениях «Бишкекпочтасы» и в терминалах «Оптима банк». Кроме этого, есть возможность оплачивать услуги связи без комиссии с помощью электронных кошельков Umai, «Элсом» или с помощью банковской карты.

 

URL: http://_/biznes_info/42857/

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