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Многофункциональных банкоматов «Росинбанка» становится больше
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Многофункциональных банкоматов «Росинбанка» становится больше

9/01/17 10:43

На территории бишкекского офиса банка, на улице Токтогула, 187 установлен еще один современный банкомат с функцией приема наличных (cash-in). АТМ обслуживает международные платежные карты VISA и UnionPay International, «Золотая корона», а также национальную карту «Элкарт» в режиме 24/7.

 

С помощью данного банкомата можно также оплачивать различные сервисы наличным и безналичным способом: услуги интернет-провайдеров, операторов коммерческого телевидения, учебных заведений, коммунальные услуги, за сотовую связь и многие другие. Благодаря новым технологиям данный банкомат не только принимает платежи, но также позволяет пополнять карточные счета клиентов банка. Таким образом, банкоматы «Росинбанка» постепенно выходят на новый уровень обслуживания, все больше превращаясь в круглосуточные многофункциональные офисы.

 

Являясь одним из лидеров по количеству банковского оборудования в республике, ОАО «Росинбанк» продолжит работать над расширением функционала своей банкоматной сети.

 

URL: http://_/biznes_info/42839/

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