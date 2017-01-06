Доля мобильного трафика MegaCom за 2016 год выросла более чем в два раза

MegaCom подводит digital-итоги за 2016 год, анализируя использование мобильных устройств в своей сети. Так, интернет-трафик в 2016 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Удивительно, но факт – в эру мессенджеров количество отправленных SMS за 2016 год выросло почти в 2 раза сравнительно с предыдущим годом, абоненты MegaCom отправили в уходящем году около 450 миллионов сообщений. Неизменной популярностью пользуются голосовые вызовы, в 2016 абоненты проговорили в общей сложности более 4 миллиардов минут, а это около 7 600 лет беспрерывного разговора.

Уходящий год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития компании. В марте 2016 года был осуществлен масштабный запуск новой высокоскоростной технологии 4G LTE сразу в трех крупных городах Кыргызстана: Оше, Джалал-Абаде и Бишкеке. Благодаря постоянной работе специалистов технического отдела высокие скорости уже ощутили жители городов и сел Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей. В конце года MegaCom первым в Кыргызстане запустил инновационную технологию агрегации частот в сети 4G LTE в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100, тем самым увеличив скорость передачи данных более чем в 2 раза.

Компания постоянно разрабатывает выгодные тарифы и услуги, подстраиваясь под запросы клиентов. Выбрать удобный тариф или услугу можно на сайте megacom.kg либо посетив любой центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании.