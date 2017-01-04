Сеть MegaCom успешно справилась с новогодними нагрузками

MegaCom подводит итоги работы сети в новогоднюю ночь — сеть выдержала миллионы разговоров и SMS-сообщений без перебоев в работе. Традиционно в период с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января нагрузка на сеть по сравнению с обычным днем выросла в несколько раз, ведь миллионы абонентов мега-сети поздравляли своих родных и друзей с одним из самых долгожданных праздников года. Технические службы MegaCom уже с утра 31 декабря отметили двойные нагрузки на оборудование, которые стали расти и усиливаться во второй половине дня.

За 31 декабря было совершено около 8 миллионов исходящих вызовов. Абоненты мега-сети отправили около 2 миллионов праздничных SMS-сообщений. В связи с популярностью мессенджеров и социальных сетей самой большой популярностью в новогоднюю ночь пользовался мобильный Интернет. Через сеть MegaCom прошло около 45 ТБ мобильных данных.

Сеть MegaCom продемонстрировала высокую надежность во всех регионах страны в новогоднюю ночь. Этому способствовал заранее проведенный комплекс мероприятий, направленный на увеличение емкости и пропускной способности сети, введение дополнительных транспортных потоков между коммутаторами мобильной сети, расширение каналов, а также отработку порядка действий в условиях пиковой нагрузки. Благодаря работе технической службы компании, абоненты MegaCom смогли поздравить своих близких и поделиться с ними своим позитивным настроением.