БТА Банк вышел в лидеры!

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21 декабря 2016 года на общем собрании акционеров было принято стратегическое решение об увеличении уставного капитала еще на 1 миллиард сомов.
Таким образом, уставный капитал БТА Банка становится 2 миллиарда сомов и выходит в лидеры среди других банков по размеру капитала.
Что означает увеличение уставного капитала до двух миллиардов сомов?
- широкие возможности кредитования,
- дополнительная гарантия о финансовой устойчивости банка,
- дополнительные ресурсы в экономику страны.
Новый успех БТА Банка в полной мере будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест, расширению поддержки малого и среднего бизнеса и дополнительному росту качественного обслуживания клиентов на всех уровнях, а также позволит трансформировать долларовые кредиты клиентов в сомовые для снижения валютных рисков.
Награды и достижения банка в 2016 году
- Обладатель «Кубка банков» от Национального банка Кыргызской Республики и Фонда сберегательных касс по международному сотрудничеству «Шпаркассен-Финансгруппе», ФРГ (Sparkassen - Finanzgruppe) по «Стратегическому менеджменту в банке».
- 1 место в номинации «Лучший банк-партнер» от Российско-Кыргызского фонда развития. По итогам 2016 года за эффективное и качественное обслуживание представителей малого и среднего бизнеса БТА Банк признан лучшим банком-партнером Российско-Кыргызского фонда развития.
- 2 место в номинации «Лучший банк» от Государственной ипотечной компании. Также по итогам 2016 года ряд сотрудников банка стали победителями в номинации «Лучший кредитный специалист».
URL: http://_/biznes_info/42707/