ОАО «МАМ» в аэропорту «Манас» устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров

ОАО «Международный аэропорт «Манас» в канун Нового года, 30 декабря, устроило новогодний сюрприз для своих пассажиров. Так, в Международном аэропорту «Манас» пассажиров рейса из Оша ждал сюрприз. При подходе к багажной ленте пассажиры вместо полагающегося багажа по ленте транспортера увидели новогодние коробочки с подарками.

ОАО «МАМ» каждый год поздравляет своих пассажиров с Новым годом и устраивает им маленькие сюрпризы.

Поздравляем всех с 2017 годом и желаем всего самого наилучшего!!!