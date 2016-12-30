Кыргызско-Российская академия образования поздравила воспитанников Военно-Антоновского детского дома

Воспитанники Военно-Антоновского детского дома в канун Нового года получили подарки от Кыргызско-Российской академии образования.

Ранее дети написали Деду Морозу письма с пожеланиями и просьбами, а сотрудники академии постарались исполнить эти желания, подготовив именные подарки для каждого ребенка.