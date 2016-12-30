MegaCom: готовность к новогодним праздникам №1!

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MegaCom сообщает о готовности сети к повышенной нагрузке в новогоднюю ночь. Традиционно наибольшая нагрузка ожидается в период с 23.00 31 декабря до 01.00 1 января, когда миллионы абонентов поздравляют друг друга.
Техническими специалистами MegaCom проведен целый комплекс работ по увеличению емкости сети в местах городских праздничных мероприятий, расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Одна из главных рекомендаций от специалистов компании MegaCom – не откладывать поздравления, а начинать заранее, может быть даже уже сейчас. Чтобы каждый имел возможность дозвониться и поздравить близких, предусмотрен ряд мер:
Отметим, в праздничные дни специалисты контакт-центра *500 будут работать в штатном режиме, более того, организовано дополнительное дежурство сотрудников. Ниже вашему вниманию представлен новогодний режим работы центров продаж и обслуживания и фирменных салонов компании MegaCom:
MegaCom поздравляет всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом.
URL: http://_/biznes_info/42656/