Мобильный оператор О! запускает «Ночной безлимит+»

Мобильный оператор О! предлагает подключить новую доступную услугу «Ночной безлимит+» для пользователей мобильного Интернета в ночное время. Теперь, подключив «Ночной безлимит+», все абоненты услуги могут пользоваться ежедневным безлимитным пакетом интернет-трафика с 00.00 до 8.00.

«Общайтесь в социальных сетях, смотрите любимые видеоролики или слушайте радио, скачивайте или передавайте файлы. Пользователи новой услуги «Ночной безлимит+» защищены от переплат, ведь за абонентскую плану в 1,99 сома в сутки абонент может не задумываться ни о каком трафике и дополнительных расходах на ночной Интернет!», – сообщил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Для подключения услуги «Ночной безлимит+» необходимо набрать команду *744#. Абонентская плата за услугу 1,99 сома в сутки (с учетом НДС, без учета НсП).

Все подробности о подключении и управлении опцией «Ночной безлимит+» доступны на официальном сайте компании www.o.kg или по короткому номеру 744 (для абонентов О!).