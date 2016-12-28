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MegaCom первым внедрил инновационную технологию для ускорения 4G
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MegaCom первым внедрил инновационную технологию для ускорения 4G

28/12/16 08:56

Компания MegaCom первым из кыргызстанских операторов внедрил инновационную технологию агрегации частот в сети 4G LTE в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100. Напомним, что MegaCom – единственный оператор в стране, который запустил сеть LTE сразу в трех диапазонах частот - 800, 1800 и 2100 МГц, что позволило охватить большую часть телефонов с поддержкой сети LTE, тем самым предоставив возможности для большего числа абонентов воспользоваться сетью нового поколения. Агрегация частот позволяет увеличить скорость передачи данных более чем в 2 раза и повысить качество связи.

 

Компания MegaCom не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем будет внедрять новые диапазоны в список агрегируемых частот, тем самым увеличивая скорость доступа к мобильному Интернету.

 

Данное нововведение доступно в городах Бишкеке и Оше. Абоненты мегасети смогут пользоваться мобильным Интернетом на стабильно высокой скорости для того, чтобы смотреть видео и фильмы в HD-качестве, играть в онлайн-игры, общаться с друзьями в социальных сетях, искать нужную информацию и читать новости.

 

Карта покрытия сети 4G, все подробности об активации LTE в вашем телефоне доступны на сайте компании 4g.megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

 

URL: http://_/biznes_info/42476/

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