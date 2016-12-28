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Бишкекский филиал ОАО «МАМ» поздравил детей Беловодской специальной общеобразовательной школы-интерната
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Бишкекский филиал ОАО «МАМ» поздравил детей Беловодской специальной общеобразовательной школы-интерната

28/12/16 07:10

Бишкекский филиал ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравил с наступающим Новым годом детей Беловодской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школы-интерната.

 

Для детей была организована концертная программа - танцы, песни и театрализованная постановка с участием Деда Мороза, Снегурочки и Огненного Петуха. Большая нарядная елка создавала теплую атмосферу, а дети весело и дружно пели новогоднюю песню в хороводе.

 

Сотрудники Бишкекского филиала поздравили и пожелали всего наилучшего и светлого неба. Детям вручили подарки от ОАО «МАМ»: швейные машинки, ковры, игрушки, одежду и сладости.

 

URL: http://_/biznes_info/42460/

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