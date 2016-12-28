Сеть мобильного оператора О! готова к новогодним нагрузкам

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Мобильный оператор О! сообщает о готовности сети к повышенным нагрузкам в новогоднюю ночь. Технические специалисты компании провели масштабную работу и подготовили сеть. Это позволит кыргызстанцам с комфортом совершать звонки, отправлять и получать сообщения, делиться фото- и видеоматериалами в сети и просматривать мобильное телевидение на протяжении праздничных выходных.
Техническими специалистами компании проведен целый комплекс работ по расширению каналов передачи данных, а также каналов междугородней и международной связи. Кроме того, организовано дополнительное дежурство специалистов в праздничные дни.
«Наши технические специалисты проводили работы по улучшению качества связи в течение всего 2016 года. Но в декабре мы традиционно организуем дополнительную настройку сети, чтобы подготовить ее к экстремальным новогодним нагрузкам. Благодаря этому наши абоненты могут быстро дозвониться друг другу и без задержек отправить сообщения даже в часы пиковых нагрузок. Как в новогоднюю ночь, так и на протяжении всех праздничных выходных кыргызстанцы смогут насладиться общением со своими родными и близкими!» - отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.
Мобильный оператор О! поздравляет всех с наступающими праздниками!
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