Эмир Чукуев: В 2017 году продолжится модернизация региональных аэропортов

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев рассказал о важности восстановления и модернизации сети аэропортов Кыргызстана.
О модернизации аэропорта «Ош»
Пропускная способность ошского аэровокзала, построенного по проекту 60-х годов прошедшего столетия, была рассчитана только для обеспечения рейсов внутренних воздушных линий. При одновременной регистрации пассажиров двух-трех рейсов в аэровокзале были определенные неудобства и стесненные условия, а для организации линии по международным направлениям тем более требуются дополнительные площади для работы таможенных и пограничных служб.
О новых технологиях в аэропортах «Манас» и «Ош»
Конечно, для развития аэропортов мы стараемся внедрять передовые технологии по международным стандартам. В 2016 году в международных секторах аэропорта «Манас» установлено автоматическое досмотровое оборудование, что сокращает время обслуживания пассажирских рейсов. В аэропорту «Ош» впервые за всю историю установлено современное оборудование по обработке прибывшего багажа. Идет работа по обновлению информационных систем и системы информирования пассажиров. В аэропортах «Манас» и «Ош» после окончательной реконструкции будут изменены технологические схемы обслуживания пассажиров.
О развитии приписных аэропортов ОАО «МАМ» («Баткен», «Исфана», «Джалал-Абад», «Нарын», «Каракол»)
Аэропорты в Кыргызстане были построены во времена Советского Союза, 40-50 лет назад. Для аэропортов того времени характерен минимальный функциональный процесс: прием и отправка пассажиров, выгрузка и загрузка багажа в самолет. Никаких дополнительных сопутствующих услуг не предусматривалось.
Сегодня регулярные рейсы выполняются только в аэропорты «Манас», «Ош», частично в «Баткен», «Исфана» и «Джалал-Абад». Аэропорт «Иссык-Куль» и «Каракол» работают в сезонное время. Остальные аэропорты из-за отсутствия у авиакомпаний соответствующих малых воздушных судов вынужденно простаивают.
Несмотря на отсутствие авиарейсов, мы продолжаем выделять всем приписным аэропортам финансовые средства на содержание в эксплуатационном состоянии, на штат работников. Это связано с необходимостью поддерживать сеть аэропортов на случай возникновения чрезвычайных и иных ситуаций.
Однако, несмотря на это, развитие приписных аэропортов должно быть одним из приоритетных пунктов программы развития регионов страны. Для этих целей нашему ОАО совместно с соответствующими государственными структурами необходимо проработать вопросы госдотаций либо привлекать к управлению региональными аэропортами частных инвесторов.
О перспективах увеличения пассажирских и грузовых перевозок
Международные перевозки в аэропортах «Манас» и «Ош» имеют тенденцию к быстрому росту - как в сфере регулярных пассажирских, так и регулярных грузовых перевозок. Это говорит о том, что рентабельность предприятия возрастает и прибыль аэропортов «Манас» и «Ош» динамично растет.
После модернизации инфраструктуры аэропортов повысятся их статус и привлекательность, что обязательно приведет к увеличению пассажиропотока и грузов. Мы надеемся, что после всех улучшений появится возможность открытия новых маршрутов и, соответственно, увеличения количества выполняемых рейсов.
URL: http://_/biznes_info/42415/