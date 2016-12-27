Благодаря «Росинбанку» взаиморасчеты между Азербайджаном и Кыргызстаном стали более выгодными

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Азербайджанский AGBank открыл корреспондентский счет в ОАО «Росинбанк» в двух основных валютах – долларах США и евро.
«Данное событие является важным шагом, способствующим расширению банковского партнерства и развитию сотрудничества финансовых институтов двух государств, - считает заместитель председателя правления ОАО «Росинбанк» Алмаз Бекназартегин. - Наличие корреспондентских счетов «ностро-лоро» в крупнейших банках Кыргызстана и Азербайджана позволяет бизнесменам, имеющим двусторонние экономические и торговые связи, оперативно и с минимальными затратами производить взаиморасчеты по экспортно-импортным операциям между нашими республиками».
Таким образом, ОАО «Росинбанк» продолжает работу над территориальным и количественным увеличением безналичных финансовых потоков, а также над развитием удобной системы расчетов как внутри страны, так и за ее пределами.
Более подробно о корреспондентских счетах и международных операциях можно узнать, обратившись в банк или позвонив в контакт-центр по номеру +996 312 55 44 44.
URL: http://_/biznes_info/42391/