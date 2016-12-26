ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламудунского района с наступающим Новым годом

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» поздравило с наступающим Новым годом детей-сирот Аламудунского района Чуйской области, над которыми шефствует с 2001 года.

По традиции новогодняя елка для 117 детей-сирот состоялась 26 декабря 2016 года в актовом зале школы-гимназии №1 им И.Айдарбекова в селе Лебединовка. Для детей была организована театрализованная постановка с участием Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, лисы и волка.

Директор финансово-экономической дирекции ОАО «МАМ» Жаныл Абикова поздравила всех детей, пожелав им здоровья и отличной учебы. «От чистого сердца хочется поздравить вас и пожелать, чтобы ваши глаза всегда искрились. Пусть всегда будет высокое и чистое небо над головой, чтобы ваши мечты исполнялись и мысли чтобы были только о хорошем. Надеемся, что когда-нибудь кто-то из вас будет работать у нас в аэропорту. И традицию поздравлять детей вы также продолжите», - сказала она.

В завершение праздника всем детям были вручены подарки от ОАО «МАМ».