Горнолыжная база «Чункурчак» и Beeline открыли зимний сезон-2017

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Следуя традициям, телеком-оператор организовал грандиозный праздник для всех поклонников активного отдыха.
Официальное открытие горнолыжного комплекса состоялось 25 декабря
Открывая мероприятие, Галина Кучерявая, глава юридической службы ООО «Скай Мобайл», отметила: «Наша компания рада поддержать такое яркое и интересное мероприятие. Активный образ жизни, в том числе приверженность к спорту, постоянному самосовершенствованию, развитию – это то, что сотрудники Beeline действительно исповедуют. Уверена, что наши абоненты входят в категорию жизнерадостных, активных и позитивных людей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть Новый год будет лучше прежнего и принесет нам всем удачу».
Справка. Горнолыжная база «Чункурчак» – молодой, стремительно развивающийся горнолыжный комплекс, расположенный в живописном ущелье Чункурчак. База находится в
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