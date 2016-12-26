Почему важно заказать карту «Кыргызкоммерцбанка» до 31 декабря

Заказав дебетовую карту MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка» до 31 декабря 2016 года, вы получаете в подарок бесплатный первый год обслуживания по этой карте. Заказать ее можно на сайте www.kkb.kg, пройдя по ссылке. Количество карт ограничено!

Напомним, карты MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка» обладают рядом выгодных особенностей.

Мультивалютная карта: вы сможете совершать банковские операции сразу в трех валютах по одной карте – в сомах, долларах и евро. На данный момент такая возможность есть только у «Кыргызкоммерцбанка».

Если вы бронируете отель через сайт Booking.com и оплачиваете счет картой MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка», то банк возвратит вам на карту 7 процентов от суммы. Читайте условия здесь.

Благодаря специальной бонусной программе Rakhmat от «Кыргызкоммерцбанка» вы сможете накапливать бонусы, а затем расплачиваться ими в сети партнеров банка. Так, держатели карт могут получить до 20 процентов бонусов, а 1 бонус равен 1 сому. Ознакомьтесь со списком партнеров.

«Кыргызкоммерцбанк» предоставляет специальный страховой сертификат с покрытием медицинских расходов при выезде за границу. Так, для держателей платежной карты MasterCard Standart сумма страховки составляет $25 тысяч. Для владельцев MasterCard Gold – $50 тысяч, а среди дополнительных преимуществ - начисление 7 процентов на остаток денежных средств на карте в сомах и 2 процента - в долларах США и евро и услуга консьерж-сервис, которая позволит сделать любую поездку комфортной и безопасной, будь это путешествие или командировка.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте компании www.kkb.kg или по телефону 0 (312) 333 000.