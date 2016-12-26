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Почему важно заказать карту «Кыргызкоммерцбанка» до 31 декабря
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Почему важно заказать карту «Кыргызкоммерцбанка» до 31 декабря

26/12/16 10:37

Заказав дебетовую карту MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка» до 31 декабря 2016 года, вы получаете в подарок бесплатный первый год обслуживания по этой карте. Заказать ее можно на сайте www.kkb.kg, пройдя по ссылке. Количество карт ограничено!

 

Напомним, карты MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка» обладают рядом выгодных особенностей.

 

  • Мультивалютная карта: вы сможете совершать банковские операции сразу в трех валютах по одной карте – в сомах, долларах и евро. На данный момент такая возможность есть только у «Кыргызкоммерцбанка».
  • Если вы бронируете отель через сайт Booking.com и оплачиваете счет картой MasterCard от «Кыргызкоммерцбанка», то банк возвратит вам на карту 7 процентов от суммы. Читайте условия здесь.
  • Благодаря специальной бонусной программе Rakhmat от «Кыргызкоммерцбанка» вы сможете накапливать бонусы, а затем расплачиваться ими в сети партнеров банка. Так, держатели карт могут получить до 20 процентов бонусов, а 1 бонус равен 1 сому. Ознакомьтесь со списком партнеров.
  • «Кыргызкоммерцбанк» предоставляет специальный страховой сертификат с покрытием медицинских расходов при выезде за границу. Так, для держателей платежной карты MasterCard Standart сумма страховки составляет $25 тысяч. Для владельцев MasterCard Gold – $50 тысяч, а среди дополнительных преимуществ - начисление 7 процентов на остаток денежных средств на карте в сомах и 2 процента - в долларах США и евро и услуга консьерж-сервис, которая позволит сделать любую поездку комфортной и безопасной, будь это путешествие или командировка.

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте компании www.kkb.kg или по телефону 0 (312) 333 000.

 

URL: http://_/biznes_info/42331/

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