Будьте всегда онлайн

Многие абоненты, подключенные к LTE, сталкиваются с непроизвольным переключением на сети 2G или 3G. MegaCom в этой статье поделится советом, как быть онлайн только в высокоскоростной сети 4GLTE и при этом оставаться на связи.

Чтобы всегда пользоваться высокоскоростным Интернетом в сети 4G, вам нужно просто отключить мобильные данные в 2G/3G сети. Наберите команду *181*0#. Помните: при отключенных мобильных данных в 2G/3G сети доступ в Интернет может быть полностью ограничен, если вы покинете зону действия сети 4G. Для возобновления воспользуйтесь командой *181*1#. С помощью комбинации *181# вы всегда сможете проверить статус активности мобильных данных в 2G/3G сети.

Карта покрытия сети 4G, все подробности об активации LTE в вашем телефоне доступны на сайте компании 4g.megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

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