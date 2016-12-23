Международный аэропорт «Ош» работает в штатном режиме

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Аэропорт принимает и отправляет все рейсы по расписанию.
Напомним, город Ош 23 декабря окутал густой туман, и аэропорт был закрыт по метеоусловиям ранним утром.
Уважаемые пассажиры!
Просим вас звонить в справочную аэропорта «Ош» по номеру 0(3222)90101 и уточнять рейсы.
Приносим свои извинения и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
URL: http://_/biznes_info/42241/